Жительницу Донетчины, которая убила подругу и ранила собственного сына, направили на принудительное лечение. Новости

Женщину, которая убила подругу и ранила своего 7-летнего сына, направили на принудительное лечение в психиатрическом учреждении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением – такой приговор объявил суд по делу жительницы Краматорска, которая убила ножом подругу и тяжело ранила своего 7-летнего ребенка», – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что в ночь на 6 октября 2018 года 35-летняя женщина находилась в гостях у своей подруги. Во время общения женщины поссорились.

«Примерно в 00:20 хозяйка вышла на кухню, а вернувшись с ножом в руке, ударила им в спину свою подругу, а затем, также в спину, – собственного 7-летнего сына, больного детским церебральным параличом. Потерпевшая смогла выйти из квартиры на лестницу, где упала и от полученного проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением легкого и сердца умерла. Увидев ее в подъезде без признаков жизни, соседи вызвали "скорую" и полицию, чем помогли врачам спасти жизнь раненому ребенку, у которого диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки с повреждением легких», – сообщили в пресс-службе.

Суд избрал 42-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей, а после получения выводов психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что на момент совершения указанных действий женщина не осознавала свои поступки из-за обострения психического заболевания, женщину принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение.

Коллегия судей согласилась с позицией публичного обвинения, которое поддерживала Краматорская местная прокуратура, и «признала доказанным, что женщина совершила общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 115 ч. 2 ст.15, пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть убийство своей подруги и покушение на убийство собственного 7-летнего сына, в состоянии невменяемости, а следовательно постановила определение о применении к ней принудительных мер медицинского характера».