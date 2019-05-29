В Запорожской области продлится обустройство социального жилья для переселенцев. Новости

В Запорожской области по четырем проектам создадут жилье для переселенцев. Подписан меморандум с территориями по созданию социального жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

«Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве по внедрению проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI" с представителями Украинского фонда социальных инвестиций. Основной целью проекта является поддержка инфраструктурных мероприятий в украинских громадах с высокой долей ВПЛ путем создания для них жилья и ремонта объектов социальной сферы, таких как школы и детские сады», – говорится в сообщении.

Как заявила первый заместитель председателя ОГА Элла Слепян, для областной власти «является важным обеспечение и повышение способности территориальных громад». Одним из компонентов достижения этой цели является реализация социальных инфраструктурных проектов на территории области. «За 3 года сотрудничества УФСИ и местные громады внедрили 11 микропроектов в Запорожской области, из них: 5 жилых помещений, 3 детских сада, 2 школы и одно интернатное учреждения для местных жителей из Мелитополя, Токмака, Камыш-Зари и Преслава. На реализацию проектов было выделено 60 млн грн. Эти средства направлены на восстановление или улучшение базовых социальных услуг, создание инновационных социальных услуг для уязвимых групп населения», – сообщила Слепян.

Так, проекты по созданию социального жилья – квартир, планируют реализовать в:

г. Мелитополь по ул. Беляева, 16;

г. Мелитополь по ул. Брив-ла-Гайард, 6;

г. Токмак;

с. Ланцевое, Бильмакский район.

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