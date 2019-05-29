Парубий сообщил, когда Верховная Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента. Новости

Верховная Рада 30 мая начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента. Проект Избирательного кодекса парламент рассмотрит на следующей неделе. Об этом сегодня, 29 мая, рассказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает «УНИАН».

Парубий напомнил, что сегодня Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия принял решение относительно проекта Избирательного кодекса, и теперь проект закона может рассматриваться в сессионном зале.

Вместе с тем, Парубий добавил, что сейчас необходимо подготовить сравнительные таблицы, содержащие свыше 4,5 тыс. поправок. «Они будут объединены, аппарат ВРУ будет работать всеми силами, но, очевидно, что до завтра не успеем», – подчеркнул Парубий и добавил, что парламент может перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, предусматривающего открытые списки, на следующей неделе.

Также Парубий напомнил, что парламент ждет решения Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента относительно законопроекта «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ» (№1098). По его словам, после решения комитета парламент сможет завтра начать рассмотрение законопроекта о ВСК, а уже после этого перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Напомним, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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