Жилье для переселенцев: В Павлограде сдадут в эксплуатацию социальный дом. Новости

В Павлограде (Днепропетровская обл.) в ближайшее время сдадут в эксплуатацию социальный дом для переселенцев. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и строительства Андрей Завгородний.

Двухэтажное здание по ул. Литейной, которое уже превратилось в руины (без крыши, окон и дверей), было отремонтировано за средства немецкой компании. Эта же немецкая компания международного сотрудничества обеспечивала переселенцев модульными домиками. Немцы тщательно контролировали работы по капитальному ремонту.

В настоящее время реконструкция здания завершена, идет процедура ввода ее в эксплуатацию. Завершить этот процесс планируется в течение месяца. «В доме на Литейной сейчас оформляем все разрешительные документы, подписываем декларации на завершение работ, переключаем его из резервной линии на основную, объект вводится в эксплуатацию. Этот процесс может занять от 2-х недель до месяца», – сказал Завгородний.

В дом сможет заселиться 18 семей. Ранее мэр говорил, что одним из критериев отбора кандидатов на заселение будет постоянное место работы в Павлограде. Общая стоимость проекта – более 12 млн грн.

Источник: TV-News - Новини Павлограда

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