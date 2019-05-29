У жителя Торецка правоохранители изъяли гранату. Новости

У жителя Торецка (Донецкая обл.) правоохранители изъяли гранату. Мужчина нашел боеприпас в начале месяца и все это время хранил в листве неподалеку частных домов под открытым небом, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В ходе проведения оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники полиции получили информацию о том, что местный житель хранит опасный боевой предмет. В ходе проведения следственных действий вблизи одного из частных домов в листве правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом к ней. 26-летний злоумышленник сообщил, что нашел взрывоопасный предмет и решил оставить себе, сохраняя его неподалеку от жилищ граждан, не понимая какой опасности подвергает себя и окружающих», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.