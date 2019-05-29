В Сватовском районе проверяют объекты гражданской защиты населения. Новости

В Сватовском районе (Луганская обл.) продолжается техническая инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны. Её ход обсудили на состоявшемся сегодня, 29 мая, совещании, сообщает пресс-служба горсовета.

В сообщении подчеркивается, что сложившихся в регионе условиях «защита населения является одной из важнейших составляющих государственной политики в сфере гражданской защиты, одним из направлений данной работы является проверка наличия готовности и надлежащего содержания защитных сооружений говорится в сообщении».

На данный момент уже определен перечень объектов, на которых не проведена инвентаризация и подлежащих списанию. Также принято решение предоставить рекомендации балансосодержателям о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской защиты, а также обратиться к руководству областной государственной администрации с соответствующими материалами для дальнейшего списания непригодных сооружений.