Не о чем говорить: У Суркова заявили, что встреча куратора «ЛДНР» и Волкера не планируется. Новости

Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером не стоит в повестке дня. Об этом заявил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передают российские СМИ.
«Встреча Суркова с Волкером не планируется. И дело не в выборах в Украине, на которые все время ссылается американский представитель, объясняя отсутствие встреч с российским коллегой. Просто с Волкером не о чем говорить. Его позиция известна и неприемлема. В продолжении диалога появится смысл, когда и если эта позиция изменится», – подчеркнул Чеснаков.
Напомним, ранее Волкер заявлял, что Украина выполнила свою часть Минских соглашений и дальнейшее продвижение минского процесса сейчас зависит от России. Относительно будущей встречи с представителем России Волкер сказал, что еще в начале года российская сторона дала понять, что не видит смысла встречаться в течение президентской кампании. Сейчас же сразу началась парламентская кампания в Украине, поэтому Волкер дал понять, что он не ожидает, что Россия пойдет на контакт до ее завершения.
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