Художник-переселенец Олег Рыжков: Я отрезал все то, что связывало меня с Донецком. Статьи

С недавних пор Олег Рыжков живет в солнечной Одессе. Путь к «жемчужине у моря» длиною в 5 лет лежал из Донецка через Днепр. До войны Олег работал главным инженером на одном из крупных пищевых предприятий угольной столицы, сейчас он – художник. Впервые наш герой взял кисти в руки в 6-летнем возрасте, но только недавно живопись стала для него не просто хобби, а делом жизни, которое приносит и огромное удовольствие, и приличный доход.

Сам Олег себя характеризует как «художник, инженер, писатель, блогер, романтик, циник, прагматик, водолей, альтруист, бизнесмен, путешественник и человек, который пытается сделать наш мир немного ярче и добрее». И вы знаете, у него это получается. Даже для обычного человека с первого взгляда понятно, что картины Рыжкова наполнены добром, любовью и позитивом.

Инженер-механик с палитрой и кистью

В мирное время город Ясиноватая была крупнейшим в регионе железнодорожным узлом, поэтому не удивительно, что большая часть населения этого небольшого городка так или иначе была связана с железнодорожной отраслью. Отец Олега Рыжкова всю жизнь проработал машинистом сначала паровоза, затем тепловоза и электровоза. И было у Петра Ивановича Рыжкова хобби, довольно необычное для простого трудяги – это рисование.

«Мой папа если что-то решил, то всегда доводил дело до конца и всего добивался своего. Захотел получить диплом художника и окончил заочное отделение Ленинградского института имени Репина. Сколько себя помню, в доме всегда пахло красками и растворителем. Мы с папой и старшим братом постоянно ездили на различные выставки в Ленинград и Москву, где обязательно посещали Эрмитаж, Третьяковскую и другие замечательные галереи. Дома было очень много соответствующей литературы», – вспоминает собеседник.

Олег и брат ходили в ИЗО-студию. Это не прошло для парней бесследно. «Брат после института работал архитектором, а я хоть и продолжал рисовать в свободное время, но стал инженером-электромехаником городского транспорта. Видимо, походы к отцу на работу в тепловозное депо на тот момент возымели для меня больший эффект, чем посещение изобразительной студии», – говорит он.

Но о рисовании Олег не забывал, благо, что жена и сын поддерживали его хобби. «На стенах в донецкой квартире всегда было много моих картин. Когда что-то нравилось друзьям или родственникам, я их просто дарил, а взамен рисовал новые. И знаете, я за долгие годы своей жизни сменил много профессий и мест работы, начиная с мастера в троллейбусном депо и до руководящих постов в солидных компаниях, но с красками и холстом не расставался никогда», – признался 59-летний художник.

Самоучка не испорченный условностями и штампами

Хотя в моменты сильной апатии ко всему происходящему мужчине было не до творчества. Так сложилось, что один за другим ушли его родные: родители, брат, жена. «Мы собирали и откладывали свою жизнь "на потом". Давай, сначала купим квартиру, потом машину, а еще дачный участок с домиком нужен. Теперь пусть сын станет на ноги. Когда все это будет, вот тогда заживем. Но зажить не получилось. Из жизни ушли самые близкие люди», – с грустью сказал собеседник.

Потом пришла война. «Вчетвером – я, супруга, сын с беременной женой, пережили весь ужас. Дождались пока родится внук, и все вместе уехали в Днепр. Почему сюда? Днепр ближе к Донецку, к дому, куда с момента отъезда ни разу не вернулся. Долго искал работу по специальности. Но не нашел ничего с оплатой выше 5 тысяч гривен, хотя ответственности было на все 35. Перебивался мелкими подработками и даже попробовал себя в сетевом маркетинге, но потом сказал себе: "Хватит! Хочу заниматься тем, что нравится и тем, чем хочется – рисовать!" Тогда из-за неимения лишних средств у меня были только акварельные краски, ими и рисовал. Картины фотографировал, делал посты в соцсетях. Люди ставили "лайк", комментировали и даже две работы купили. Я тогда еще больше поверил в свои силы. Ну и, конечно же, поддержка супруги для меня была очень важна», – отметил переселенец.

Помимо акварели Олег рисует маслом, акрилом, карандашом. В любой технике и в любом жанре. «Мне интересно находить что-то новое и работать на стыке техник. На протяжении всей жизни у меня были разные должности в различных структурах. Многие спрашивали, почему мне не сиделось на одном месте? Все просто – становилось скучно. Мне нравилось стоять у истоков проектов, заниматься запуском, а когда процесс уже был доведен до автоматизации и без меня тут справятся, терял к этому делу интерес и уходил, чтобы начать все заново. А в живописи постоянно все меняется, есть динамика, постоянный поиск творческого вдохновения, новых форм и новых объектов. Творчество даёт возможность и механизмы к непрерывному самосовершенствованию. Да, у меня нет профильного образования и я, по сути, самоучка с трехлетним стажем изостудии, но зато я не испорчен условностями и штампами, присущими нашему образованию. Вы же помните, что «Титаник» построили профессионалы, а ковчег – любитель. И меня этот факт очень сильно подбадривает», – с улыбкой говорит Рыжков.

Скорее всего, Донбасс станет Абхазией, а в Абхазии я был

Два месяца назад Олег осуществил свое очередное «хочу» и с женой переехал из Днепра в Одессу. «Просто к морю захотелось. А что меня сейчас может удержать от своей мечты? Ничего! Я неоднократно тут бывал еще в молодые годы. И мне всегда нравилась Одесса. И вот теперь я здесь живу, мечта стала реальностью. Одесса очень вдохновляет меня как художника. Замечательный город, своеобразный. Но самое главное – здесь море, которое заменить ничем невозможно. Оно вдохновляет и успокаивает, даря неповторимую энергию Творца», – поделился собеседник.

Болит ли сердце из-за расставания с родным домом? Есть ли тоска по любимому Донецку? Олег утверждает, что уже нет. «До определенного момента теплилась небольшая надежда на благополучный исход, но и ее не осталось после подписания Минских соглашений. Я бы очень сильно хотел ошибаться, но лично для меня стало понятно, что война – она там надолго и, что Донбасс, скорее всего, станет очередной Абхазией. А в Абхазии я был. Мы с товарищем купили там небольшой мандариновый сад, захотели построить там свой бизнес. Но ничего не получилось. Непризнанная республика, где действуют свои законы, где ходят вооруженные люди, где могли к тебе подойди и приказать показать содержимое своей сумки, и то, что понравилось, забрать», – переселенец провел параллели.

«Я отрезал ту жизнь, все то, что связывало меня с Донецком. Сейчас у меня новый жизненный этап. Возможно, я скажу кощунственную вещь, но в некоторой степени я благодарен этой войне, ведь она дала мне второй шанс. Шанс жить так, как я хочу. Если бы я остался в Донецке, не думаю, что был бы жив. Ведь как я уже говорил, ушли мои близкие и у меня были мысли, что и мне пора уже. Очень тяжело тогда было в моральном плане. А война бы без сомнения усугубила мое шаткое состояние души», – говорит Олег.

Сейчас у него же совершенно нет времени оглядываться на прошлое. Впереди большие планы, много работы. «Самое главное – ничего не бояться. А еще я постоянно вспоминаю фразу своего отца: если что-то делаешь, делай с душой. Вот я и следую его совету – рисую картины с душой, люблю свою семью с душой, и стараюсь помогать своей стране и людям тоже с душой. Ведь только красота с любовью могут сделать нашу жизнь интересной, наполненной духовно и, в конце концов, счастливей», – заключил художник.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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