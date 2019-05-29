Медпомощь: В МККК рассказали о реальности, с которой столкнулись люди на Донбассе (Фото). Новости

Жители Донбасса, проживающие возле линии разграничения, столкнулись со сложностями в доступе к медицинской помощи. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Село в зоне вооруженного конфликта, а ближайшая амбулатория или клиника – по другую сторону линии соприкосновения. Это реальность, с которой столкнулось немало людей на Донбассе. Без регулярного транспортного сообщения с другими населенными пунктами жители таких сел могут полагаться только на базовую помощь фельдшерского пункта, если он работает в их селе», – говорится в сообщении.

Так, в похожую ситуацию попали жители населенного пункта Лобачево, среди которых в основном пожилые люди. «Возраст и стресс из-за проживания в зоне боевых действий в значительной степени ухудшают их здоровье. Именно для таких людей и работает мобильная медицинская бригада Красный Крест Украины, которая ежемесячно приезжает в Лобачево для проведения обследований и консультаций», – рассказали в организации.

Также в медицинской бригаде присутствует врач первичной помощи, по назначению которого местные жители, имеющие хронические заболевания или страдающие от гипертонии или сахарного диабета, получают необходимые им лекарства от мобильных бригад.

Напомним, гипертония может быть одним из многочисленных последствий стресса у людей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. Особенно часто это происходит у пожилых одиноких людей, испытавших тяжелейшие утраты, потерявших родных и близких.

Как сообщалось ранее, жители прифронтовых поселков Донбасса все больше обращаются к врачам с сахарным диабетом, церебральным атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. Это печальный результат боевых действий.

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