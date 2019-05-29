Выборы: ЦИК внесла изменения в правила смены места голосования. Новости

Сегодня, 29 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отменила предоставление подтверждающего документа для смены места голосования для участия в выборах. Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети «Опора» на своей странице в Facebook.

«Молния! Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление № 893 ("Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса", – ред.) от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Теперь только заявление и паспорт», – говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, «больше никаких барьеров на пути к избирательным урнам».

«Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса», – сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщалось ранее, гражданам Украины, в том числе переселенцам, для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины подать заявления о временном изменении места голосования можно с 24 мая по 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Читайте также: