Компенсация за разрушенное из-за войны жилье: Правозащитники рассказали об одном важном деле. Новости

В Украине правозащитники скоро получат решение Верховного суда, на которое в дальнейшем смогут ссылаться суды низших инстанций, касаемо компенсации за разрушенное жилье в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).
«К нам часто обращаются с вопросами о компенсации за разрушенное/поврежденное в результате вооруженного конфликта имущество. Это понятно, ведь по состоянию на конец февраля 2019 года только в Донецкой области таких домов всех форм собственности насчитывалось более 12 900. За этой статистикой и цифрами – истории украинцев, обычных людей. Они не просто потеряли имущество – они остались без крыши над головой», – говорится в сообщении.
Так, житель Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.) Александр Доценко обратился за помощью к БФ «Право на защиту» еще в августе 2017 года. Как выяснилось, жилье мужчина было разрушено во время обстрелов, сам он оказался в месте компактного проживания. И единственной его надеждой что-то изменить к лучшему является получение компенсации за свое полностью разрушенное жилье.
Поэтому уже 2 февраля 2018 года юристом был подготовлен гражданский иск о взыскании с государства компенсации за разрушенное в ходе проведения АТО жилье. 16 мая 2018 года Марьинский районный суд удовлетворил требования истца в полном объеме, однако ответчиком была подана апелляционная жалоба. И уже 5 сентября 2018 года Донецкий апелляционный суд отменил решение полностью. Поэтому следующим шагом юристов стала подача кассационной жалобы – и уже 21 ноября 2018 года Верховный суд открыл кассационное производство по данной жалобе.
«На сегодня оно остановлено – до рассмотрения Большой палатой Верховного суда другого дела о взыскании с государства компенсации за разрушенное жилье. Что это значит для тех граждан, которые пытаются получить компенсацию за свое жилье? Все очень просто – мы будем иметь решение Верховного суда, на которое в дальнейшем смогут ссылаться суды низших инстанций. Поэтому пока мы ждем и надеемся на положительное решение», – подытожили в благотворительном фонде.
Напомним, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которые были обнародованы в последнем отчете, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. домов гражданского населения. По информации, которую предоставили Донецкая и Луганская областные государственные администрации, на подконтрольной правительству Украины территориях по состоянию на февраль 2019 года количество поврежденных жилых домов всех форм собственности составляет – 20 354 объектов. В Луганской области – 7 433 домов, в Донецкой – 12 921.
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