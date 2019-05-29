С осени на украинских трассах начнут проектировать противоослепляющие экраны. Новости

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. В частности, согласно изменениям, во время нового строительства, реконструкции или капремонта трасс для безопасности движения могут устанавливаться противоослепляющие экраны. Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября этого года. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений – возможность проектировать противоослепляющие экраны на трассах. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в вечернее время. А во-вторых, это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в не предназначенных для этого местах», – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что только благодаря проектированию противоослепляющих экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилось в целом на 25%. И Украина также будет использовать и распространять более широко эту практику.

Противоослепляющие экраны устраиваются на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог в соответствии с ДСТУ 8537 «Безопасность дорожного движения. Экраны противоослепляющие. Общие технические условия». Наиболее целесообразно их устанавливать на дорогах с опасными или резкими поворотами, неблагоприятным ландшафтом, с недостаточным освещением и т. д. Такие средства безопасности могут выполняться из металла или пластика. Их высоту рассчитывают для каждого конкретного проекта методом вычисления в соответствии с ГОСТ.

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