В Лимане обокрали детский сад. Новости

Полицейские Лимана (Донецкая обл.) задержали злоумышленника, обокравшего детский сад. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Лиманское отделение полиции Донецкой области.

«В Лиманское отделение полиции поступило заявление от начальника управления образования, молодежи и спорта Лиманского городского совета, который сообщил о краже из детского сада двух чугунных обводок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к преступлению имеет отношение неработающий житель Лимана 1987 года рождения. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.