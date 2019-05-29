Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы: Заседание суда снова перенесли. Новости

В Харькове Орджоникидзевский районный суд в очередной раз перенес заседание по делу экс- мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы в связи с тем, что судьи ушли в отпуск, передает «УНН» со ссылкой на информацию прокуратуры Харьковской области.

«Заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 3 июля, так как судьи ушли в отпуск», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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