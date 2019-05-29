В Покровске спасли собаку, двое суток просидевшую в колодце (Фото). Новости

В Покровске (Донецкая обл.) спасли собаку, которая двое суток просидела в колодце на территории недостроенного кинотеатра. Об этом сегодня, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщает жительница города Юлия Диденко.

Вначале она написал о том, что собака упала в колодец и нуждается в помощи. «Шахтерский, кинотеатр, упала в колодец собака, лает второй день, помогите достать, или как мне это сделать? Жалко, невозможно ночью спать. Надо позакрывать колодцы, там гуляют наши дети, помогите», – написала Юлия.

Позднее она сообщила, что на помощь пришли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Они достали собаку из колодца.

«Спасибо хлопцам! Не заставили нас ждать, через 10-15 минут после нашего звонка, прибыли. Достали бедолагу», – написала она дополнив, что «в следующий раз там может оказаться чей то ребенок, так как дети там гуляют каждый день, а травы по уши и не видно этих колодцев вообще»

По данным Юлии, в районе заброшенного кинотеатра, где гуляют дети, находится более 10 незакрытых колодцев. «Один из них закрыли – принесли поддон, накрыли, я ж не могу все понакрывать, там во-первых – травы по шею, а во-вторых – чем я буду их накрывать, разве что дома все двери поснимать и тех не хватит на все. Может, наши власти займутся этим? Забор поставили, молодцы, а дальше что? Доступ свободный», – отметила местная жительница.