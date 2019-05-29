Со всем необходимым: В Славянске для переселенцев покупают 10 квартир. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) за счет местного и государственного бюджетов приобретут 10 квартир на сумму более 3 млн 400 тыс. грн. Квартиры будут распределены между переселенцами, а также местными жителями, чьи квартиры и дома были разрушены в ходе боевых действий. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Как пояснил мэр города Вадим Лях, квартиры будут закуплены в рамках конкурса, проводимого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). «Мы выиграли конкурс на приобретение 10 квартир для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Условия участия в проекте – 50% предусмотрены от МинВОТ и 50% – из местного бюджета», – пояснил он.

«Деньги у нас есть, свое софинансирование мы выделяем – 1 млн 700 тыс. грн. Квартиры планируем закупить примерно по 340 тыс. грн. Такая сумма – из опыта покупки квартир детям-сиротам, когда жилье приобретается со всем необходимым (с ремонтом, быттехникой, кондиционером и т. д.)», – сообщил Вадим Лях.

Как сообщил «Донецким новостям» заместитель городского головы Славянска Андрей Рубан, сегодня, 29 мая, на сессии горсовета депутаты утвердили решение о софинансировании этого проекта из городского бюджета. «В ближайшие дни мы документы сессии отправим в министерство, как подтверждение нашего решения о софинансировании проекта. Дальше мы будем разрабатывать два положения. Согласно одного – будем покупать, а второго – распределять эти квартиры», – сказал он.

Рубан уточнил, что данные квартиры приобретаются для лиц, которые имеют статус ВПЛ – это не только переселенцы из Донецкой и Луганской областей. «У нас есть такая категория граждан, чье жилье разрушено в результате боевых действий, и они тоже имеют статус ВПЛ. Главная наша задача – эту проблему закрыть по возможности», – продолжил заместитель мэра.