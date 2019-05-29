В Бахмуте открыли площадку ретро-автомобилей (Фото). Новости

На территории сервисного центра МВД в Бахмуте (Донецкая обл.) открыли площадку ретро-авто и уголок отдыха для клиентов. Об этом сегодня, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Все началось с раритетных авто, которые неравнодушные жители от всей души подарили сервисному центру МВД. Машины с успехом прошли реставрацию и заняли свои почетные места на ретро-площадке. Дополнила этих двух малышей креативная беседка в виде зонтика, которую команда сервисного центра МВД придумала и создала своими руками», – говорится в сообщении.

Также в сервисном центре призвали всех, кто хочет пополнить ретро-площадку, присоединиться к этой инициативе.