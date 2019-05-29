Медики и учителя из Сватово выиграли гранты USAID. Новости

Учреждения гуманитарной сферы Сватовского района (Луганская обл.) выиграли грантовые проекты. Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной администрации.

Отмечается, что на конкурс USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» от Сватовского района был подан ряд проектов. После первого этапа рассмотрения грантовых проектов Луганской области конкурсная комиссия Проекта USAID одними из победителей признала:

отдел образования Сватовской райгосадминистрации (руководитель – Елена Юхновец) с проектом инклюзивного обучения «Равный доступ к качественному образованию» в опорной школе. Сумма проекта составляет 700 000 гривен. Целью его реализации является развитие единого образовательного пространства на Сватовщине путем образования эффективной системы инклюзивного образования и обеспечения равного доступа детей с особыми потребностями к качественному дошкольному, школьному и внешкольному образованию;

Центр первичной медико-санитарной помощи Сватовского района (руководитель – Раиса Левенец) с проектом создания центра реабилитации для лиц с инвалидностью и участников АТО/ООС. Его стоимость составляет 583 000 гривен.

Проект USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East), реализуемый компанией Кимоникс Интернешнл с 2018 года, рассчитан на пять лет. К его основным задачам относятся:

расширение участия граждан в процессах совместного решения вопросов на уровне местных общин;

интеграция обособленных, маргинализированных и изолированных сообществ, лучшее понимание ключевых реформ и роста доверия к ним со стороны граждан;

содействие разным формам активного участия граждан в общественной жизни на основе инклюзивных и демократических гражданских ценностей;

повышение эффективности предоставления государственных услуг на современном уровне.

Как победитель по этому направлению проекта Сватовская райгосадминистрация в конце 2018 получила для своего Центра предоставления административных услуг оборудование для оформления паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспортов. Сейчас его внедрение находится в завершающей стадии.

Как сообщалось ранее, в Сватовском районе (Луганская обл.) планируется реализация проекта «Экономическая поддержка Восточной Украины», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID)

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