Саакашвили вернулся в Украину. Новости

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Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сегодня, 29 мая 2019 года, вернулся в Украину.

Прилета Саакашвили ждали его сторонники. Они встретили Саакашвили аплодисментами, возгласами и криками «Миша, Миша».

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял украинское гражданство из-за недостоверных данных, указанных в анкете.