На Востоке погибли 283 военных батальона «Донбасс». Новости

На востоке Украины погибли 283 и был ранен 141 военнослужащий батальона Национальной гвардии Украины «Донбасс». Об этом сегодня, 29 мая, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

«На востоке Украины погибли 283, ранения получили 141 военнослужащих "Донбасса", наших товарищей. 294 ваших собратьев получили государственные награды, 74 – посмертно. Я уверен, что вы и впредь будете с честью защищать Украину», – сказал он на праздновании пятилетия создания батальона.

По его словам, с мая 2014 года и по сей день батальон НГУ «Донбасс» выполняет боевые задачи в горячих точках. «Украина позвала добровольцев в самое сложное время, и именно они стали той силой, которая дала отпор врагу», – сказал Аваков.

В свою очередь временно исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан отметил, что от 30 мая 2014 года приказом Главнокомандующего был создан батальон «Донбасс», но еще 25 мая большинство военнослужащих приняли первое боевое крещение в Карловке.

Сейчас батальон «Донбасс» является отдельным структурным подразделением специального назначения входящей в ВП 3035 и постоянно дислоцируется в Славянске (Донецкая обл.).