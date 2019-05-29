Стало известно у кого на Донетчине самые высокие зарплаты. Новости

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в апреле 2019 года составила 12 134 грн*. По сравнению с мартом 2019 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 6,8%, а в сравнении с апрелем 2018 года – на 21,6%. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в апреле 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 5,7%, по сравнению с апрелем 2018 года – на 8,9%.

Номинальная зарплата в апреле 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 260 грн) на 18,2%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 15 876 грн, самым низким – в Херсонской области, где он составил 7 695 грн).

Согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в апреле 2019 года оказались работники:

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 19 309 грн;

металлургического комплекса – 16 967 грн;

угольной промышленности – 14 308 грн;

финансовой и страховой деятельности – 14 102 грн;

сферы государственного управления – 13 273 грн;

машиностроения – 12 739 грн.

Превысила 10 тыс. грн, но была ниже, чем в среднем по области, апрельская зарплата работников:

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 607 грн;

транспорта – 11 567 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 480 грн;

строительства – 11 477 грн.

От 7,1 до 9,9 тыс. грн составила апрельская зарплата работников:

пищевой промышленности – 9 870 грн;

легкой промышленности – 8 238 грн;

сельского хозяйства – 7 512 грн;

образования – 7 093 грн.

Меньше 7 тыс. грн начислено за апрель работникам:

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 543 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.