Стало известно у кого на Донетчине самые высокие зарплаты. Новости

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в апреле 2019 года составила 12 134 грн*. По сравнению с мартом 2019 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 6,8%, а в сравнении с апрелем 2018 года – на 21,6%. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в апреле 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 5,7%, по сравнению с апрелем 2018 года – на 8,9%.
Номинальная зарплата в апреле 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 260 грн) на 18,2%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 15 876 грн, самым низким – в Херсонской области, где он составил 7 695 грн).
Согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в апреле 2019 года оказались работники:
- предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 19 309 грн;
- металлургического комплекса – 16 967 грн;
- угольной промышленности – 14 308 грн;
- финансовой и страховой деятельности – 14 102 грн;
- сферы государственного управления – 13 273 грн;
- машиностроения – 12 739 грн.
Превысила 10 тыс. грн, но была ниже, чем в среднем по области, апрельская зарплата работников:
- предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 607 грн;
- транспорта – 11 567 грн;
- предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 480 грн;
- строительства – 11 477 грн.
От 7,1 до 9,9 тыс. грн составила апрельская зарплата работников:
- пищевой промышленности – 9 870 грн;
- легкой промышленности – 8 238 грн;
- сельского хозяйства – 7 512 грн;
- образования – 7 093 грн.
Меньше 7 тыс. грн начислено за апрель работникам:
- здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 543 грн.
* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.
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