Кто может сдавать ВНО на дополнительной сессии. Новости

Ежегодно люди, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ВНО, могут сдать его на дополнительной сессии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что позволяют написать тест лицам, которые были больны в день проведения ВНО, в случае, если у абитуриента за пять дней до тестирования похитили один из документов, из-за стихийного бедствия в день тестирования или накануне, а также, если за семь дней до того у абитуриента умер кто-то из родных по крови или браку.

Таким участникам в течение 5 рабочих дней, с учетом дня проведения тестирования, необходимо подать заявление на участие в дополнительной сессии и документ, подтверждающий причину неявки.

В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля – по французскому языку, 2 июля – по испанскому языку, 3 июля – по украинскому языку и литературе, 4 июля – по физике, 5 июля – по английскому языку, 8 июля – по истории Украины, 9 июля – по биологии, 10 июля – по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Напомним, работа образовательных центров (ОЦ) «Донбасс-Украина» стартует 3 июня. Через них жители временно неподконтрольных украинской власти территорий смогут поступать в вузы по упрощенной процедуре без ВНО, украинского паспорта или аттестата.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

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