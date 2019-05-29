В Украине спрогнозировали рост цен на топливо. Новости

Рост цен на топливо на заправках ожидается в Украине из-за ограничений со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

В ведомстве отмечают, что поставки топлива будут возможны только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

«Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран», – говорится в сообщении.

В пресс-центре также подчеркнули, что новые правила создают ряд проблем, в результате чего конкуренция на рынке оптовой торговли может быть ограничена. Именно это может обусловить рост цен на горючее в розничной сети.

«АМКУ будет внимательно следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений Комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством», – резюмируется в сообщении.

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