Годовщина трагедии: 5 лет назад над Славянском был сбит вертолет Ми-8 (Видео). Новости

Сегодня, 29 мая, под Славянском (Донецкая обл.) почтили память погибших 12 украинских военных и бойцов спецподразделения «Беркут». В этот день 5 лет назад, в 2014 году, незаконные вооруженные формирования подбили вертолет МИ-8. Среди погибших – генерал-майор Сергей Кульчицкий.

На месте падения вертолета и сейчас не растет трава. Повсюду обгоревшие обломки летательного аппарата. Ветеран Национальной гвардии Украины Ярослав Пацеля приехал сюда, чтобы вспомнить побратимов и своего комбата – Сергея Кульчицкого. В тот день группа доставляла солдатам воду. «Офицер, начальник продслужбы говорит: "Самое главное – берите воду". Мы еще не понимали, что это, зачем вода? Вроде ж вода должна везде быть. А когда мы сюда приехали и поняли. У нас первым делом пацаны спросили, а где вода?», – вспоминает он.

На взлете с позиции вертолет атаковали с зенитного комплекса. Экс-боец Нацгвардии Богдан Маткивский со своим взводом видел, как все произошло с соседней высоты – горы Карачун. «Смотрели на взлет вертолета. И видели все своими глазами. А дальше уже события и героическое мужество именно тех ребят, которые были здесь – на этом шестом блокпосте. Которые бросились помогать выжившим и не дать возможности забрать тела погибших», – рассказал он.

Из всего экипажа выжил только штурман Александр Макеенко. Его эвакуировали нацгвардейцы и бойцы 25-й аэромобильной бригады. Тот день у него до сих пор перед глазами. «Времени не было ничего делать. Полеты выполнялись на предельно малых высотах. Поэтому сразу после взрыва единственное, что успел – выровнять вертолет и все», – сказал он.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, роль генерала Кульчицкого трудно переоценить. Именно он взял на себя ответственность создать из кадровых военнослужащих внутренних войск и добровольцев с Майдана совместное боеспособное подразделение. «Вот добровольцы с Майдана, вот добробаты, мы приняли решение это делать, их надо срочно готовить. И напротив них стали ребята из внутренних войск, которые на Майдане стояли против них. И это была очень непростая ситуация. Но Украине угрожала очень серьезная опасность, и они объединились. Это его заслуга в том числе, очень большая», – рассказал он.

Память погибших почтили на месте, где когда-то в окружении стоял блокпост украинских силовиков. К мемориалу возложили цветы.

Источник: ТК «Донбасс»