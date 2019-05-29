На Донетчине шахтерам задолжали более 81 млн грн. Новости

В Донецкой области долги по выплате заработной платы на 1 мая 2019 года составили 495 млн грн, или 18,9% всех долгов по ее выплате в Украине (2 млрд 615,4 млн грн)*. В течение апреля 2019 года сумма долга по зарплате увеличилась на 6,9% (на 32,1 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 5,9% (27,7 млн грн). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 10,8% фонда оплаты труда, начисленного за апрель (в среднем по Украине – 3,3%).

Задолженность на экономически активных предприятиях области составила на 1 мая 2019 года 441,9 млн грн, или 89,3% всех долгов. Это на 8,1% больше, чем было на 1 апреля, и на 7,9% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

Согласно данным статистики, в промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение апреля увеличились на 9,3%, и на 1 мая 2019 года составили 413,9 млн грн, или 93,7% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 81,5 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что на 42,6% больше, чем было на 1 апреля.

Как отмечается, долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в апреле увеличились на 8,5%, составив на 1 мая 95,1 млн грн, что по сравнению с 1 января 2019 года больше на треть.

Самой большой, по-прежнему, оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 мая 2019 года она составила 209,6 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.