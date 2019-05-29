В Украине хотят ускорить замену бумажного паспорта на ID-карту: Что думают в Мариуполе (Видео). Новости

В Украине хотят ускорить процесс замены бумажного паспорта в форме книжечки на пластиковые ID-карты. В Верховной Раде уже есть соответствующий проект.

Жителю Мариуполя (Донецкая обл.) Даниилу Мекову 14 лет. Сейчас он получает паспорт. Выбирать между книжечкой или картой, ему не пришлось, потому что всем подросткам выдают документы нового образца. «Я считаю, что паспорт удобнее, чем ID-карта. Нужно с отдельным документом носить. Там отдельная книжечка, где все вместе. А так карта с отдельным листком, будет не очень удобно», – сказал он.

Мариупольчанка Таисия Лизун тоже ждет ID-паспорт. Она считает, что для молодежи нужны новые документы. «Ею можно удобнее пользоваться, таким как мы – новое поколение. Поэтому можно привыкнуть и к ID-карточке. А те люди, у которых тот паспорт, они бы не меняли, потому что привыкли к тому», – считает девушка.

Мариупольчанин Виктор из тех, у кого бумажный паспорт. У мужчины он давно, но если его обяжут, то поменяет на пластиковый. «С пропиской может быть проблема, на отдельном листике. А так, там вроде в цифровом виде. Возможно, должно быть удобно. В чем-то, может, непривычно», – отмечает он.

Но пока спешить не стоит, потому что законопроект находится на рассмотрении. Если изменения примут, то и в 25, и 45 лет вклеивать фотографии не будут. И документ, независимо от желания, обменяют на биометрический пластик. Кого не тронут, так это пожилых людей. Им позволят ходить со старыми паспортами.

По словам начальника районного отдела миграционной службы Владимира Кочегарова, пока же обязывают обменять бумажный паспорт на ID-карту, если гражданин по достижению возраста 25 или 45 лет в намеченный срок не обратился в подразделение по вопросу вклейки фотографии.

Чтобы заменить паспорт нужно обращаться в миграционную службу. Но при определенных условиях это можно сделать и в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). «Лицу, которому исполнилось 14 лет – получение паспорта впервые. Получение паспорта в том случае, если паспорт в непригодном состоянии, и в случае потери. Также у нас есть услуга, в случае если лицу исполнилось 25 или 45 лет», – сообщила администратор ЦПАУ Татьяна Каминченко.

Правда, менять такой документ нужно раз в 10 лет.

Напомним, что правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

Источник: ТК «Донбасс»

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