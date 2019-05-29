Двух жительниц Попаснянского района будут судить за проведение «референдума ЛНР». Новости

На Луганщине будут судить двух жительниц Новотошковского (Попаснянский р-н) за участие в проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным прокуратуры, в мае 2014 года гражданки Украины согласились на предложение депутата поселкового совета в качестве «членов избирательной комиссии» принять участие в проведении 11 мая 2014 года в поселке Новотошковское «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности "ЛНР"».

При проведении незаконного «референдума» на «избирательном участке», который размещался в помещении учебного заведения, женщины выполняли выполняли функции «членов комиссии». В частности, записывали паспортные данные избирателей, выдавали им бюллетени, осуществляли подсчет голосов и принимали участие в составлении соответствующего протокола по результатам «голосования» на «избирательном участке».

«Во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялись и активно способствовали раскрытию преступления», – говорится в сообщении.

Как уточняется, обвинительные акты в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) с договорами о признании виновности направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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