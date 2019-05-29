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Объем выручки с регистраторов расчетных операций на Луганщине составил 1,7 млрд. Новости

Объем выручки с регистраторов расчетных операций на Луганщине составил 1,7 млрд

29.05.19 22:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций составила 1,7 миллиардов гривен. Об этом сообщает Главное управление ГФС Украины в Луганской области.

Отмечается, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 2 тысяч 986 регистраторов расчетных операций (РРО). Общая сумма выручки при применении РРО за январь-апрель текущего года составила 1,7 миллиардов гривен. 

Также в фискальной службе напомнили, что обязательность применения регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрена положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

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