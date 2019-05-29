Объем выручки с регистраторов расчетных операций на Луганщине составил 1,7 млрд. Новости

На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций составила 1,7 миллиардов гривен. Об этом сообщает Главное управление ГФС Украины в Луганской области.

Отмечается, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 2 тысяч 986 регистраторов расчетных операций (РРО). Общая сумма выручки при применении РРО за январь-апрель текущего года составила 1,7 миллиардов гривен.

Также в фискальной службе напомнили, что обязательность применения регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрена положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».