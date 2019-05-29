Эксперт рассказал, зачем Зеленский вернул гражданство Саакашвили. Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало пускать в страну Михаила Саакашвили, возвратив ему украинское гражданство. Саакашвили преследует только свои политические интересы. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, передает «Слово і Діло».

«Саакашвили будет заниматься раскачиванием ситуации в собственных интересах, не исключено, что зарабатывать на этом деньги. Затишье нам и так не обещают, не хватало только Саакашвили», – считает Загородний.

По его словам, принимая такое решение, Зеленский вероятно рассчитывал, что Саакашвили будет критиковать Петра Порошенко. «Даже если так, немного покритикует, а что в итоге? Что он может ему сделать? Рано или поздно Саакашвили перебросит силы на самого Зеленского», – отметил политтехнолог.

Он убежден, что реальных политических перспектив у Саакашвили нет. «Саакашвили – политический пенсионер. Он почему-то не рвется в Грузию, спасать страну, как он говорит, от российского олигарха Бидзины Иванишвили. Конечно, в Украине выгоднее бороться с коррупцией. У нас и страна большая, и коррупционеры богаче. Есть у кого взять деньги, чтобы кого-то потроллить. Саакашвили будет зарабатывать деньги. Тем более, если есть еще те, кто ведется на это шоу, нужно устроить это шоу», – пояснил он.

По мнению эксперта, у Зеленского вероятно есть «глубокая задумка» на то, что Саакашвили будет заниматься Порошенко. Однако Саакашвили будет заниматься не только Порошенко, он возьмется и за Зеленского. Также, учитывая непростые отношения по линии МВД, сейчас конфликты вряд ли будут возникать.

«Аваков и так показывает, что он единственный человек в стране, в этой детской песочнице выглядит взрослым и может контролировать ситуацию. Конфликтов не будет. Ему объяснят, что Аваков главный. Будет много говорить – отправят назад», – акцентировал он.

Кроме того, добавил эксперт, по самой процедуре возвращения гражданства будут вопросы. Практика изменения указов задним числом подозрительна. Если бы это было легко делать, то, наверное, каждый новый президент менял бы указы предыдущих.

«Это так же, как с предыдущими указами, которые отменил Зеленский. Нельзя так отменять указы. Отстранить, уволить можно. Отменить указ задним числом? Так не работают. В конце концов, это может плохо закончиться, это очевидное превышение полномочий. Непонятно, кто дает Зеленскому такие юридические советы», – резюмировал Тарас Загородний.

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