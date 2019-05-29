Луганщина: Мужчина в наркотическом опьянении перевозил в авто оружие (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения, который перевозил в автомобиле оружие. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«Вчера, около 14 часов, в городе Рубежном, инспекторы заметили автомобиль ВАЗ 2106, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушителя и при общении обнаружили у него признаки, характерные для наркотического опьянения. В установленном законом порядке мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в ближайшем медицинском учреждении», – говорится в сообщении.

В отношении 23-летнего гражданина инспекторы составили админматериалы по ч. 2 ст. 122 КУоАП (Нарушение пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления) и ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

«Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили в салоне автомобиля винтовку и нож. На вопрос о наличии соответствующих документов, разрешающих хранение и ношение оружия, водитель объяснил, что ему ее подарили друзья и документов он не имеет», – добавили в полиции.

В дальнейшем следственно-оперативная группа будет устанавливать детальные обстоятельства происшествия.