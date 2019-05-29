Цены на Донетчине: Овощи подорожали на 40% с начала года. Новости

Цены на потребительские товары в Донецкой области в апреле этого года повысились по сравнению с мартом на 1%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 3,6%*. В годовом измерении, то есть в апреле 2019 года по сравнению с апрелем предыдущего года, уровень инфляции составил 11,5%, а в январе–апреле 2019 года по сравнению с январем–апрелем 2018 года – 11,7%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в течение апреля этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 1,1%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с мартом на:

сахар – 0,4%;

масло – на 0,5%;

говядину – на 0,9%;

хлеб – на 1,1%;

чай – на 1,5%;

свинину – на 1,7%;

овощи – на 9,8%.

Вместе с тем, в апреле снизились цены на: яйца – на 9,2%, рис – на 1%, фрукты – на 0,9%, подсолнечное масло – на 0,8%, молоко – на 0,4%, кисломолочную продукцию – также на 0,4%. мясо птицы – на 0,3%.

Помимо этого, с начала года выросли цены на:

молоко – на 1,1%;

масло – на 1,5%;

кисломолочную продукцию – также на 1,5%;

говядину – на 2,2%;

чай – также на 2,2%;

хлеб – на 2,4%;

макаронные изделия – также на 2,4%;

кофе – на 2,5%;

рыбу и продукты из рыбы – на 3,4%;

фрукты – на 8%;

овощи – на 40,4%.

Подешевели в апреле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 19,8%, рис – на 3,8%, подсолнечное масло – на 0,5%.

Также, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в апреле 2019 года были выше, чем в декабре предыдущего года, в среднем на 3,4%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 1,9%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ и электроэнергию.

«Подешевели в апреле 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 7,4%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 10,5%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 31,2%. На 7,2% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении ведомства.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.