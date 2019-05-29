В «ДНР» заявили, что построят новые КПП на линии разграничения. Новости

В «ДНР» намерены построить новые контрольные пункты пропуска (КПП) на линии разграничения. Работы планируют завершить к осени. Об этом заявил «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов, сообщают местные интернет-издания.

«Новые КПП на границе с Украиной будут строиться рядом с ныне действующими, так как они установлены в рамках минских соглашений. Они будут соответствовать всем техническим требованиям и жизненным реалиям для упрощения пересечения», – сказал он.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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