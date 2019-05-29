Самый большой ЦПАУ в Украине: На оборудование мультицентра Мариуполя выделят $500 тысяч (Фото). Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит порядка полумиллиона долларов на закупку оборудования для строящегося Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 29 мая, заявила заместитель председателя USAID, бюро Европы и Евразии Марго Эллис во время экскурсии по объекту, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.
По проекту данный мультицентр станет самым большим в Украине. Его строят в Левобережном районе города. «Около 200 тысяч мариупольцев смогут получить здесь полный комплекс административных, коммунальных, социальных и пенсионных услуг. Их будут оказывать порядка 400. В день планируют обслуживать около 1 200 человек, из них около 20% – люди, живущие на линии разграничения», – говорится в сообщении.
По словам директора департамента админуслуг Мариупольского горсовета Елены Парамоновой, в этом ЦПАУ смогут получить разноплановые услуги не только мариупольцы, но и жители из временно неподконтрольных украинской власти территорий.
Как сообщается, проект ЦПАУ разрабатывался несколькими архитекторами из разных городов Украины. Будет оборудована смотровая площадка с видом на обновленный парк «Веселка». Центр оснащен панорамными окнами и прозрачными стенами кабинетов управленцев. Также в здании будущего «Мультицентра» разместится РАГС. Планируется выдача водительских удостоверений.
По информации пресс-службы, Марго Эллис выразила восхищение масштабностью проекта и его значимостью для жителей. «Я рада видеть результаты нашей совместной плодотворной работы. Очень важно, что в центре созданы комфортные условия для людей с инвалидностью. Мы выделим порядка полумиллиона долларов на закупку оборудования и мебели для центра», – сказала она.
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