Над линий разграничения глушат БПЛА ОБСЕ. Новости

Над линией разграничения на Донбассе беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергаются глушению. Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что вечером 27 и в ночь на 28 мая, осуществляя полет вдоль линии соприкосновения над подконтрольными правительству районами Донецкой области и неподконтрольными правительству районами Луганской области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех удвоенного сигнала GPS, по оценке, вследствие глушения.

28 мая, пролетая вдоль линии соприкосновения над неподконтрольными правительству районам на юге Донецкой области, БПЛА СММ малого и среднего радиуса действия подвергались воздействию помех удвоенного сигнала GPS (по оценке, предположительно, вследствие глушения).

При этом в Миссии подчеркивают, что глушение могли вести из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА СММ.