Через Луганскую область пытались переправить нелегалов из Вьетнама и Афганистана. Новости

С начала прошлого года продолжается разработка преступной группировки (в составе выходцев из Таджикистана, Туркмении, Грузии и Азербайджана), причастной к организации транзитного канала незаконной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии и Африки (преимущественно граждан Вьетнама, Бангладеш, а также Афганистана, Сомали, Пакистана, Непала, Мьянмы) в Россию и далее через украинско-венгерскую и украинско-польскую границу через города Одесса и Киев. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Госпогранслужба Украины.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, по состоянию на май этого года задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности при непосредственном или косвенном участии 22 человек, действовавших на территории трех областей Украины (Луганской, Харьковской и Одесской) и в Киеве, а также задержано 49 незаконных мигрантов (25 из Бангладеш, 12 из Вьетнама, 5 из Афганистана, 3 из Сомали, 2 из Пакистана, 1 из Непала и 1 из Мьянмы).

Трем основным организаторам сообщено о подозрении, один из них привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В результате проведенных мероприятий, в том числе в ходе многочисленных обысков в Харькове, Харьковской, Луганской и Одесской областях, в частности в помещениях, где содержались незаконные мигранты, в местах проживания организаторов и пособников преступления обнаружены и изъяты иностранная валюта, банковские карты, транспортные средства и средства связи, с использованием которых обеспечивалось функционирование канала противоправной деятельности.

Проведенный комплекс оперативно-розыскных и следственных действий позволил разоблачить следующие сегменты разветвленной преступной схемы. С целью их нейтрализации 24 мая 2019 следственно-оперативной группой в составе представителей СУ ГУНП в Луганской области и оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления, под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области, при силовой поддержке военнослужащих 10 отдельного отряда оперативного реагирования «ДОЗОР», проведены обыски частных домов отдельных жителей Меловского района Луганской области, причастных к незаконной переправке через государственную границу Украины граждан Вьетнама и Афганистана.

28 мая 2019 гражданину Украины, который обеспечивал функционирование канала незаконной миграции в пределах участка отдела пограничной службы «Меловое» Луганского пограничного отряда, а также гражданке Украины, которая в преступной схеме выполняла роль наблюдателя за действиями пограничных нарядов и осуществляла содержание незаконных мигрантов в собственном доме после их незаконной переправки ее приспешниками через государственную границу с Российской Федерации в Украине, было сообщено о подозрении в совершении преступления.