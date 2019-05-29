Квартиру продали, карточку забрали: В Мариуполе пенсионерку родственники бросили умирать на даче (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) родственники 80-летней Ольги Омельяненко продали квартиру, а пенсионерку вывезли на дачу в село Калиновка. Больная бабушка некоторое время жила в заброшенном доме без еды и воды. Почти без сознания ее нашли соседи и вызвали «скорую помощь».

Находясь в больнице, Ольга Омельяненко продолжает ждать своих родственников. У пожилой женщины сахарный диабет. Предварительный диагноз – гангрена. Сейчас больную готовят к ампутации стопы.

«Обследовали, уточнили диагноз. У бабушки сахарный диабет, диабетическая гангрена сухая левой стопы. Больной показана ампутация. Два-три дня на подготовку, и будем оперировать», – рассказал заведующий хирургическим отделением городской больницы № 4 Андрей Булгаков.

Квартиру старушки продал сын, а мать привез на дачу в поселок Калиновка. Сам переехал в другой город. По словам соседки Галины Новодран, пенсионной карточки тоже нет.

Некоторое время Галина заботилась о больной бабушке. Поэтому очень переживает, чтобы после выздоровления пенсионерка опять не осталась в одиночестве.

В территориальном центре соцзащиты пояснили, что суд в Украине может взимать алименты в пользу родителей, если те нуждаются в финансовой помощи. Также, дети должны платить за пребывание стариков в домах-интернатах.

«Придется встречаться с сыном, разыскивать его, беседовать. Может быть все-таки, что-то в душе у человека проснется, и он сделает для себя вывод, что обязан свою мать досмотреть. Но если уже будет безвыходная ситуация, и он категорически откажется, то будем пытаться оформят ее в дом-интернат по решению коллегии», – сказала заведующая отделением соцпомощи Людмила Домашенко.

В больницу, где находится Ольга Омельяненко, приходил ее внук. Он дал согласие на операцию. Однако будет ли он ухаживать за бабушкой, неизвестно.

Источник: ТК «Сигма»