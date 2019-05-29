Мы не ждали войну, а она пришла: История семьи переселенцев из прифронтового села (Видео). Новости

Многодетная семья Шарамбай покинула свой дом в прифронтовой Каменке (Донецкая обл.) из-за боевых действий. Хотели вернуться, но некуда. Теперь семья переселенцев живет в Мариуполе.

Сейчас на опустевшей улице нарушают тишину только взрывы. «Сейчас на этой улице, как видите, одни пустые дома, а улица эта называется "Мира", но давно уже она перестала быть мирной», – говорит многодетная мать Валентина Шарамбай.

В поселке десятки заброшенных домов. «Школы начали закрывать, родители забирали детей. В классах оставалось по три-четыре человека. Перестали платить выплаты, и жизнь стала просто невыносимой», – объяснила женщина.

Иногда они приезжают домой, чтобы посмотреть, что осталось от прошлой жизни. В двери дома замок заржавел и туго отпирается. Но это не главное препятствие для возвращения домой. «Садика толком нету, работы нет. Куда возвращаться? Здесь некуда возвращаться. Село на грани вымирания», – говорит Валентина Шарамбай.

Ее младшему сыну Вове 3 года. Мальчик родился в Мариуполе и не видел ужасов войны. Сюда он приезжает с удовольствием, потому что здесь можно покататься на велосипеде старшего брата.

А вот старший сын Женя тяжело переживал обстрелы и разлуку с домом. «Самое трудное было спокойно спать, зная, что в твой дом может залететь снаряд», – поделился Евгений Шарамбай.

«У него очень большой страх был. Спрашивал: можно я хотя бы в спальне на полу буду спать, потому что залетит именно в мою комнату», – добавляет многодетная мать.

Самый страшный обстрел Каменки был несколько лет назад, но к мирной жизни село так и не вернулось. «Мы не ждали эту войну, а она к нам пришла», – говорит Валентина Шарамбай.

Сыновья Валентины уже привыкли к новому месту и к мирной жизни. Сын Никита мечтает стать футболистом, а Женя – врачом. «Мне нужно хорошее образование и тишина, чтобы не отвлекали все вот эти взрывы», – говорит он.

Валентина одна воспитывает троих сыновей. Живут на социальную помощь, денег не хватает. Без гуманитарной помощи этой семье не обойтись.

В Мариуполе помощь Рината Ахметова получают более 2 тысяч переселенцев из прифронтовых районов Донбасса. А за все время работы вдоль линии разграничения выдано более 12 млн продуктовых наборов.

Источник: ТК «Донбасс»