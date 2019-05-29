Летом бывает до 30 обмороков: КПВВ «Станица Луганская» ежедневно пересекают 12 тыс. человек. Новости

В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» ежедневно пересекают до 12 тыс. человек. Об этом сегодня, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня, вместе с заместителем представителя UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине Noel Calhoun и командой Северодонецкого полевого офиса УВКБ ООН посетили КПВВ в Станице Луганской», – написал Каплин.

Как отметил волонтер, ежедневно КПВВ пересекают до 12 тысяч человек. «Это – единственный пункт пропуска с неподконтрольной территорией в Луганской области, где в летнее время случается около 30 обмороков в день, и, где "рикши" взымают до 300 рублей (около 130 грн) с пенсионера за подвоз на расстояние в километр от взорванного моста через реку, контролируемого т. н. "ЛНР" до украинского КПВВ», – подчеркнул Евгений Каплин.

«Надеюсь, в ближайшее время нам удастся оказывать более эффективную помощь маломобильным людям, пересекающим здесь линию разграничения», – добавил он.