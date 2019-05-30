На Луганщине обнаружили тело украинского сапера, погибшего во время атаки ДРГ. Новости

На Луганщине в районе Попасной вчера, 29 мая, обнаружили тело украинского военнослужащего, погибшего 27 мая в бою с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

По информации ООС, 29 мая около 15:00 специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и группа «Эвакуация 200» обнаружили на месте боестолкновения тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б., который 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) НВФ.

В штабе также сообщили, что в настоящее время тело погибшего солдата Степанченко Б. находится на неподконтрольной украинским властям (НКТ) территории.

«Передача тела представителям Вооруженных сил Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье"», – сказано в сообщении пресс-центра.

Напомним, на Донбассе во время выполнения боевого задания украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе 9 участников НВФ. Во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы ВСУ.

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