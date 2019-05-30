Все могилы свежие: В Донецке показали кладбище, где хоронят «ополченцев» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке создали отдельное кладбище, на котором хоронят членов незаконных вооруженных формирований «ДНР». Правда, здесь есть единичные могилы бойцов украинской армии. Об этом рассказал житель Москвы Руслан Реутовский, который во время визита в «ДНР» посетил данный погост.

Для захоронений «ополченцев» выделили пустырь кладбища шахты № 6 «Капитальная», расположенного в Пролетарском районе Донецка.

«Здесь хоронят ополченцев. Обратите внимание, что все могилы свежие. Это в клипах война – яркая, взрывы, танки, герои рассказывают про несломленный дух. А по факту, по факту вот что мы видим – могилы. Вот этот мы имеем факт. Это конечный итог. Везде – свежие, свежие могилы. Гибнут каждый день. Вот она – реальность», – комментирует он.

Среди захоронений есть и родственные, например, отцы с сыновьями.

«Это кладбище называется "Аллея славы". Здесь лежат и из "Семеновского батальона", и из батальона "Восток", из многих-многих подразделений», – пояснила сопровождавшая москвича жительница Донецка, у которой здесь похоронен сын 1992 г.р.

Дончанка рассказала, что на этом погосте также похоронены и бойцы украинской армии. Реутовский подметил, что много крестов с табличкой «Неизвестный». «В основном, это они и есть. Это если наши находили, они их собирали, и здесь хоронили. Но имена же всех неизвестны. Да, их могилы неухоженные. Но похоронили по-человечески: и крест поставили, и холмик насыпали», – пояснила женщина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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