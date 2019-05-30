Паспортный стон: В Донецке за паспортами стоят в две очереди и ходят на переклички (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжается ажиотаж вокруг получения российских паспортов. В паспортных столах огромные очереди, на обслуживание которых уйдет 2,5 месяца, т.к. в день успевают принять до 10 человек в каждом учреждении. Люди сами составляют списки «очередников», причем списка два – на паспорт РФ, и на «паспорт ДНР», без которого не получить российский.

Паспортный стол Кировского района Донецка, ул. Щорса, 104. В 7 утра у входа уже толпятся люди, хотя до открытия учреждения еще 2 часа.

«Мама пришла в 5:20. И была уже 12-я», – говорит молодая женщина с ребенком на руках.

«У меня 17-й номер. В 5:00 пришел. Сегодня наверняка не пройду», – говорит парень Денис.

Чтобы в такое время занять очередь, требуется нарушать комендантский час, который действует в «ДНР» с 23:00 до 5:00. Если поймают на улице в это время – задержат и направят в отделение «полиции», где могут продержать от 1 до 30 суток.

Рядом с паспортным столом стоит черная машина с военными номерами, за рулем – молодой человек в камуфляже. Он предоставил автомобиль для оргвопросов: на капоте лежит блокнот – это запись в очередь на «паспорт ДНР», а просто на листочке – на российский.

Бывалые передают информацию тем, кто пришел впервые: сначала нужно попасть в кабинет № 1, там дадут квитанцию для оплаты пошлины: за паспорт РФ – 4 000 руб. (1 640 грн по местному курсу), за российский и загранпаспорт – 5 900 руб. (2 418 грн).

«Представляете, вчера что было? Неправильную мне выписали квитанцию, в одной цифре паспорта в паспортном столе ошиблись! Три дня простояли. С каким трудом я зашла! В три ночи приходили с дочкой! Теперь не знаю, что делать», – плачет рядом бабушка.

Два списка – это две очереди. Далеко не все жители прежде стремились получать «паспорта ДНР». Но его наличие стало, согласно указу Путина, главным условием для получения российского. Паспорт «ДНР» нужно ждать 2-3 месяца. Как объяснят люди в очереди – бланки долго печатают.

Рядом женщина комментирует, как продвигается очередь: «Значит, вчера прошел 43-й, потом 54-й и 57-й. Я была 60-я – и уже не прошла».

В 08:30 молодой человек в военный в форме, стоявший все это время возле машины со списками на капоте, подходит к очереди и громко объявляет: «У меня первый номер!». Толпа сразу интересуется, во сколько же он пришел, чтобы стать первым. «Есть общий список. Я был 44-м. Потом 22-м. Но вчера-то я не по форме был…», – поясняет он, почему не попал на прием.

И тут выясняется, что общего списка как раз и нет. Вчерашняя тетрадка исчезла. В четвертом часу утра на ободранной черной «Шкоде» с черными номерами (как у военных в России) приехал этот самый молодой человек в форме. И возникли новые списки. Всем, кто подходил сегодня, он отвечал, что теперь новая очередь.

Еще одна очередь, небольшая, стоит на нечетной стороне улицы Щорса. Там можно купить листок бумаги А4, правильную гелевую ручку, какую требуют в паспортном столе, и сделать ксерокопии. Списки и здесь: на ксерокопирование, на фотографирование, на заполнение заявлений на паспорт.

За 15 минут до открытия паспортного стола люди подтягиваются ближе к двери, стоят плотным полукругом. В 08:55 дверь открывается. Из паспортного стола вынесли несколько деревянных скамеек, женщины дисциплинированно рассаживаются.

Калининский район Донецка. Здесь паспортный стол расположен во дворе райотдела «полиции». До открытия двор перекрыт оранжевой лентой, за которой собираются люди.

Списки здесь начали вести на второй день после выхода указа Путина, с 26 апреля. К 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. Ежедневно с 6:00 до 9:00 необходимо приходить на «переклички», иначе из очереди вычеркнут. Таким образом за первые две недели продвинулись сразу на 101 человека.

С учетом того, что учреждение работает 4 часа в неделю, по самым оптимистическим подсчетам за «паспортом ДНР» придется стоять 2,5 месяца. Еще через пару месяцев его выдадут. Тогда можно подавать и на российский. Но на российский паспорт очередь короче. Если она подойдет, а «паспорта ДНР» не будет, придется занимать заново.

Областной паспортный стол в Донецке. Сначала это был единственный пункт приема документов на российский паспорт, очереди были огромные. Но со временем открыли районные паспортные столы. Теперь в центральном тихо. Даже очереди особой нет – никаких блокнотов, тетрадок, листочков со списками, т.к. в областном отделении принимают документы только у сотрудников «госпредприятий» и «госслужащих ДНР».

Но им услуга обходится дороже, чем остальным жителям: с них за полный комплект (российский паспорт и загранпаспорт) берут 7 100 руб. (2 910 грн), а не 5900.

На крыльцо выходит крепкий молодой человек в рубашке с галстуком и громко объявляет: «Запускаться будет по нескольку человек! Каждое ГП и каждое министерство формирует свою очередь. Когда поступит команда, заходим по 3-4 человека от каждой очереди. Такое распоряжение сверху было».

По материалам российской «Новой газеты»

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