Долги по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса продолжают расти. Новости

Украинские чиновники перенаправили финансы из бюджета, предназначенные для выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, на другие статьи расходов, а долги по пенсиям продолжают расти. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявил глава Общественного совета при МинВОТ Геннадий Борисичев.

«Деньгами пенсионеров Донбасса государство в течение 5 лет закрывало другие свои статьи расходов. Пенсионеры Донбасса помогли или были кредиторами, и до сих пор остаются кредиторами», – сказал он.

«Общая задолженность перед жителями неподконтрольных территорий, в том числе и перед людьми, у которых приостановлена пенсия на данных территориях, порядка 2,5 млрд долл. (более 66 млрд грн, – прим. ред.)», – сообщил Борисичев.

Он отметил, что такая сумма сформировалась в результате того, что на Донбассе многие пенсионеры проработали всю жизнь на тяжелых производствах, в том числе на шахтах, в которых стаж считался вредным: «Пенсии там достигают от 5-12 тыс. грн до 15-20 тыс. грн в месяц».

Как сообщалось ранее, 25 апреля 2018 года правительство издало постановление, где указано, что порядок возврата долгов будет выписан отдельно. Больше года этого порядка так и нет. 4 сентября 2018 года Большая палата Верховного суда Украины поставила точку в судебной тяжбе между пенсионеркой-переселенкой и Пенсионным фондом по поводу остановки ей пенсионных выплат в результате верификации. Правозащитники подчеркивали, что Постановление правительства №335 идет вразрез с решением Верховного суда, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения. В Постановлении №335 говорится, что задолженность Пенсионного фонда по выплатам должна быть возвращена ВПЛ, но не с момента их прекращения, а максимум за полгода.

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