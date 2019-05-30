В Северодонецке заложили капсулу времени (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в среду, 29 мая, заложили капсулу времени. Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. Капсула времени будет храниться на пл. Мира возле памятного знака «Я люблю Северодонецк» на протяжении 15 лет. На церемонии закладки выступили детские творческие коллективы города. Самым молодым участникам – 5 лет.

Инициировали акцию члены Северодонецкого молодежного совета. По словам его председателя Олега Буткова, через 15 лет люди, которые откроют эту капсулу, увидят, как изменился город за это время. «15 лет – это и не много, и не мало, но по моему убеждению, 15 лет – это достаточно, чтобы провести заметные преобразования, как в рамках страны, так и в рамках города», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Это память, это история, это наша современность – то, что у нас сегодня происходит. Мы хотим, чтобы город развивался в лучшем направлении», – отметила начальник отдела культуры мэрии Северодонецка Татьяна Грачова.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Тексты для капсулы времени в Северодонецке писали студенты, школьники и представители молодежного совета города.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»