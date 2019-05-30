Как работает мобильный офис Ощадбанка на Донетчине. Новости

Мобильный офис Ощадбанка, курсирующий прифронтовыми городами Донетчины, обслуживает до 150 клиентов в день. В основном – это жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

В среду, 29 мая, бронированный офис банка работал в Бахмуте (Донецкая обл.). Жительница неподконтрольного украинским властям Енакиева Елизавета отметила, что приехала в банк за пенсией. «Я – первый раз, но я считаю, что это очень удобно», – отмечает женщина.

Пенсионерка из неподконтрольного Снежного Татьяна приехала в Ощадбанк, чтобы пройти идентификацию. «Конечно, очень удобно. То ли в здании стоишь [в очереди] – там духота, хоть и вентиляторы стоят, все равно – не так. А здесь на свежем воздухе – хорошо», – говорит она.

Передвижное отделение банка размещается в грузовом бронированном автомобиле марки КРАЗ. Внутри – компьютеры, кассовые аппараты и терминалы. К корпоративной сети Ощадбанк отсюда подключается с помощью спутниковой связи. Тут работают два оператора.

Как рассказала начальник отдела Донецкого областного управления Ощадбанка Ирина Гоняева, маршрут передвижения мобильного отделения – это Авдеевка, Бахмут, Новолуганка, Жованка, Бахмутка, Очеретино. «Наиболее востребованные операции – это открытие карточных счетов для выплат пенсий и социальных выплат, выплата пенсии и социальной помощи, "Быстрая копейка" переводы – выплата и отправка, оплата коммунальных услуг, идентификация ВПЛ», – сообщила она.

Таких мобильных отделений на Донбассе два – по одному автомобилю в Донецкой и Луганской областях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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