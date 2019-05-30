Хорошо, что я увез детей: В «ДНР» школьников Донецка учили стрелять из автоматов AK-47 (Фото). Новости

Школьники из Буденновского и Ленинского районов неподконтрольного украинским властям Дoнецка прошли «курс молодого бойца»: преодолевали полосу препятствий и стреляли из оружия. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На полигоне в Моспино (школьники) прошли курс начальной военной подготовки, который включал в себя занятия по огневой подготовке, оказанию медицинской помощи в условиях войны, а также преодоление полосы препятствий… В мероприятии приняли участие 60 учащихся старших классов», – сообщают в «ДНР».

Также сообщается, что дети стреляли из автомата AK-47 по мишеням.

В соцсетях местные жители неоднозначно восприняли данную информацию. Многие высказались против того, что детям дают оружие:

Ирина: «Нашим детям бы небо мирное, и футбол по безопасным полям, а не вот это вот...»;

Макс: «Это точно!»;

Светлана: «Совсем уж с ума сошли… Зачем детям оружие??»;

«Полиграф»: «Как хорошо, что я увез детей подальше от этой милитаристской фигни».

Иные жители Донецка положительно воспринимают подобные «учения» для детей:

Павел: «Да нет, пусть уж лучше изучают АК, а не английский»;

Анастасия: «Хочешь мира, готовься к войне»;

Оля: «Слышно было учения! Я представляю, сколько у мальчиков было эмоций».

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