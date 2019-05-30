На Луганщине переселенка после закрытия бизнеса нашла себя в общественной деятельности. Новости

Жительница неподконтрольного украинским властям Первомайска (Луганская обл.) Ирина Сельницкая после переезда в Лисичанск долгое время не могла прийти в себя от шока, который пережила. Но женщина поняла, что в таком состоянии долго находиться нельзя.

В интернете Ирина увидела предложение от Программы развития ООН (ПРООН). Программа обещала денежную поддержку переселенцев, которые хотят открыть собственный бизнес. Благодаря этой международной программе в 2016 году женщина реализовала свою давнюю мечту – открыла единственное тогда детское кафе в Лисичанске, но бизнес просуществовал всего 15 месяцев. Кафе пришлось закрыть, но женщина на этом не остановилась.

«Еще когда работало кафе, у меня была мысль собрать переселенцев. Потом, когда кафе закрылось, мы-таки зарегистрировали организацию, где были собраны переселенцы», – рассказывает переселенка.

Ирина Сельницкая возглавила общественную организацию социально-культурной направленности. Сейчас в нее входят 15 человек, половина из них – переселенцы. Активисты реализовали более 10 проектов, направленных на улучшение качества жизни в Лисичанске. Один из них – совместный проект с Патрульной полицией, в рамках которого на наиболее оживленных перекрестках Лисичанска правоохранители и общественники совместно наносили предупредительные надписи для пешеходов.

Как рассказала спикер Патрульной полиции Лисичанска Дарья Булгакова, Ирина Сельницкая – очень активный человек: «Меня очень радует, что она может не только говорить и что-то предлагать, но и человек действия».

Среди других проектов организации Ирины Сельницкой – создание площадки для документального театра «Новый Лиссабон», в которых участники затрагивают наиболее проблемные темы жителей Лисичанска, а также проект Music Camp International для школьников.

Своей гордостью переселенка называет фестиваль вертепов, который впервые состоялся в Лисичанске прошлой зимой. Она также отмечает, что переселенцам необходимо активнее участвовать в общественной жизни города, не жаловаться и не опускать руки, а объединяться и совместно решать возникающие проблемы.

«Мы сейчас живем не очень [хорошо], у нас война. Но всегда мне хочется, чтоб наше будущее поколение жило лучше, чем мы», – говорит Ирина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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