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В Донецке мопед влетел в авто, – соцсети. Новости

В Донецке мопед влетел в авто, – соцсети

ДН

30.05.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают дончане, авария произошла на ул. Раздольной: столкнулись легковой автомобиль и мопед.

По информации местных жителей, ДТП произошло 29 мая около 19:00.

Также люди пишут о подробностях аварии:

  • Наталья: «Проезжала там, авто стоит на всю дорогу и мопед»;
  • Татьяна: «ДТП на Раздольной»;
  • Данил: «Ну, как я понял, авто поворачивало, а мопед хотел проехать, и влетел в авто».

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