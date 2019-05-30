В Донецке мопед влетел в авто, – соцсети. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают дончане, авария произошла на ул. Раздольной: столкнулись легковой автомобиль и мопед.

По информации местных жителей, ДТП произошло 29 мая около 19:00.

Также люди пишут о подробностях аварии:

Наталья: «Проезжала там, авто стоит на всю дорогу и мопед»;

Татьяна: «ДТП на Раздольной»;

Данил: «Ну, как я понял, авто поворачивало, а мопед хотел проехать, и влетел в авто».

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