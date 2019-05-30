На неподконтрольной части Донетчины продолжают препятствовать работе ОБСЕ. Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 29 мая.

«В двух случаях на блокпосту, расположенном в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (бывший Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), четыре вооруженных члена вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде», – сказано в отчете.