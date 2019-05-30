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На неподконтрольной части Донетчины продолжают препятствовать работе ОБСЕ. Новости

На неподконтрольной части Донетчины продолжают препятствовать работе ОБСЕ

30.05.19 08:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 29 мая.

«В двух случаях на блокпосту, расположенном в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (бывший Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), четыре вооруженных члена вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде», – сказано в отчете.

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