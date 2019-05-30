Армейские авиаторы из состава Объединенных сил тренировались противодействовать БПЛА (Видео). Новости

Армейские авиаторы из состава Объединенных сил тренируются противодействовать беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли очередные тренировки групп боевого управления, передовых авиационных наводчиков и экипажей боевых вертолетов армейской авиации. Участники учений отработали вопросы поиска, наведения и уничтожения наземных целей, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов на различных высотах.

В штабе отметили, что со всеми задачами армейские авиаторы справились на отлично.