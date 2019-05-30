Первый официальный визит Зеленского в ЕС: Как проходит подготовка. Новости

У президента Украины Владимира Зеленского будет очень насыщенная программа в ходе его первого официального визита в Европейский Союз. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«У него будут встречи и с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, и еще с двумя президентами, и с комиссарами», – сказала она.

«Это будет такой блиц, в ходе которого он должен будет встретиться с огромным количеством людей, которые давно в политике и давно наблюдают за Украиной», – отметила Зеркаль.

По ее словам, европейским лидерам будет важно услышать, какие стратегические задания перед собой ставит президент Украины Владимир Зеленский. «Мы готовим для него тезисы о том, как мы видим дальнейшее развитие с Европейским Союзом, какие задания стоят к саммиту [Украина – ЕС], что именно мы планируем делать в ближайший период, и как он видит развитие отношений [с ЕС и НАТО]», – сообщила замглавы МИД Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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